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Ларс фон Триер посчитал интересной идею Прилепина снять фильм о Донбассе
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Ларс фон Триер посчитал интересной идею Прилепина снять фильм о Донбассе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Датский кинорежиссер Ларс фон Триер считает предложение писателя Захара Прилепина снять фильм о войне в Донбассе интересной идеей. Об этом НСН сообщила помощница фон Триера Стине Вестерсков. Тем не менее режиссер пока не готов приступить к съемкам такой ленты.
«Идея выглядит очень интересной, но сейчас Ларс не видит себя в качестве режиссера такого фильма», — заявила она.
Напомним, ранее Захар Прилепин признался НСН, что хотел бы, чтобы фильм о Донбассе снял режиссер Ларс фон Триер. По его словам, в таком фильме он готов был бы сыграть хоть табуретку.
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