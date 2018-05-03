Ларс фон Триер посчитал интересной идею Прилепина снять фильм о Донбассе

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер считает предложение писателя Захара Прилепина снять фильм о войне в Донбассе интересной идеей. Об этом НСН сообщила помощница фон Триера Стине Вестерсков. Тем не менее режиссер пока не готов приступить к съемкам такой ленты.

«Идея выглядит очень интересной, но сейчас Ларс не видит себя в качестве режиссера такого фильма», — заявила она.

Напомним, ранее Захар Прилепин признался НСН, что хотел бы, чтобы фильм о Донбассе снял режиссер Ларс фон Триер. По его словам, в таком фильме он готов был бы сыграть хоть табуретку.