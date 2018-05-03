Вуди Харрельсона и Мэнди Мур позвали на войну

Действие фильма, основанного на реальных событиях, развернется во время исторической битвы за Мидуэй. Победа США над японским флотом в июне 1942 года стала переломным моментом в ходе войны в Тихом океане. Картина расскажет о невероятных подвигах солдат и пилотов, сделавших невозможное, чтобы одержать победу.

Роланд Эммерих — мастер крупнобюджетных проектов, чего только стоит его «День независимости» и «Послезавтра». «Мидуэй» не станет исключением, бюджет исторического экшна, съемки которого пройдут на Гавайях и в Канаде, составит 100 миллионов долларов.