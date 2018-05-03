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Вуди Харрельсона и Мэнди Мур позвали на войну
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Вуди Харрельсона и Мэнди Мур позвали на войну 

Киноафиша 44 минуты назад
Фото: Киноафиша
Вуди Харрельсон («Хан Соло: Звездные войны. Истории») и Мэнди Мур («Это мы») ведут переговоры об участии в военной драме Роланда Эммериха «Мидуэй / Midway»
Действие фильма, основанного на реальных событиях, развернется во время исторической битвы за Мидуэй. Победа США над японским флотом в июне 1942 года стала переломным моментом в ходе войны в Тихом океане. Картина расскажет о невероятных подвигах солдат и пилотов, сделавших невозможное, чтобы одержать победу.
Роланд Эммерих — мастер крупнобюджетных проектов, чего только стоит его «День независимости» и «Послезавтра». «Мидуэй» не станет исключением, бюджет исторического экшна, съемки которого пройдут на Гавайях и в Канаде, составит 100 миллионов долларов.
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