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Куда исчезают дети-актеры
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Куда исчезают дети-актеры 

Рамблер 32 минуты назад
Во многих фильмах роли исполняют актёры-дети. Затем некоторые успешно продолжают карьеру в кинематографе, а другим не удаётся преодолеть последствия ранней славы. Но у маленьких артистов есть и ещё одна проблема: поклонники, запомнившие их очаровательными малышами, отказываются воспринимать их повзрослевшими. Кого из этих исполнителей вы помните в ролях хулиганистых мальчишек или прелестных крошек?
1. Эбигейл Бреслин. Сыграла роль жизнерадостной малышки в больших очках в фильме 2006 года «Маленькая мисс Счастье». Сегодня Эбигейл 22 года, и она по-прежнему снимается.
2. Мишель Трахтенберг. Первый раз появилась на экране в трёхлетнем возрасте и часто снималась в сериалах для детей и подростков. Мишель постоянно доставались роли заумных правильных девочек, но, став взрослой, она сменила имидж на более откровенный.
3. Джонатан Липники. Стал настоящей звездой после картин «Джерри Магуайер» и «Стюарт Литтл». С годами блондинчик с ангельской внешностью превратился в угловатого подростка. Повзрослев, Джонатан сменил кинематограф на восточные единоборства. Сейчас 27-летний Липники готовится к получению чёрного пояса по карате.
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