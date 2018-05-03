Куда исчезают дети-актеры

Во многих фильмах роли исполняют актёры-дети. Затем некоторые успешно продолжают карьеру в кинематографе, а другим не удаётся преодолеть последствия ранней славы. Но у маленьких артистов есть и ещё одна проблема: поклонники, запомнившие их очаровательными малышами, отказываются воспринимать их повзрослевшими. Кого из этих исполнителей вы помните в ролях хулиганистых мальчишек или прелестных крошек?

1. Эбигейл Бреслин . Сыграла роль жизнерадостной малышки в больших очках в фильме 2006 года «Маленькая мисс Счастье». Сегодня Эбигейл 22 года, и она по-прежнему снимается.

2. Мишель Трахтенберг . Первый раз появилась на экране в трёхлетнем возрасте и часто снималась в сериалах для детей и подростков. Мишель постоянно доставались роли заумных правильных девочек, но, став взрослой, она сменила имидж на более откровенный.