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Вешняковские школьники увидели звезды
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Вешняковские школьники увидели звезды 

Управа района Вешняки 31 минуту назад
Фото: Управа района Вешняки
В гости к ребятам из вешняковской Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 приехал настоящий мобильный планетарий.
Это необычное мероприятие было организовано Аппаратом СД МО Вешняки и МОО «Поддержка молодёжных инициатив».
Как отметила муниципальный депутат Ольга Кудинова, им хотелось пробудить в детях чувство гордости за достижения своей страны и ее историю. А мобильный планетарий не только даёт возможность детям поближе познакомиться с миром космоса, но и помогает приобрести новые знания. Ребята также посмотрели фильм, рассказывающий о космонавтах. Они узнали о сложностях этой профессии и о том, почему она считается почётной.
Больше всего школьникам понравилась мультипликационная часть фильма, в которой были изображены опасности, подстерегающие невнимательного человека в космосе.
После показа фильма ребят ожидало чаепитие с угощениями и обсуждение увиденного.
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