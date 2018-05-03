Вешняковские школьники увидели звезды

В гости к ребятам из вешняковской Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 приехал настоящий мобильный планетарий.

Это необычное мероприятие было организовано Аппаратом СД МО Вешняки и МОО «Поддержка молодёжных инициатив».

Как отметила муниципальный депутат Ольга Кудинова, им хотелось пробудить в детях чувство гордости за достижения своей страны и ее историю. А мобильный планетарий не только даёт возможность детям поближе познакомиться с миром космоса, но и помогает приобрести новые знания. Ребята также посмотрели фильм, рассказывающий о космонавтах. Они узнали о сложностях этой профессии и о том, почему она считается почётной.

Больше всего школьникам понравилась мультипликационная часть фильма, в которой были изображены опасности, подстерегающие невнимательного человека в космосе.

После показа фильма ребят ожидало чаепитие с угощениями и обсуждение увиденного.