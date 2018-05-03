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­После сделки с DreamWorks число подписчиков Hulu превысило 20 млн
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­После сделки с DreamWorks число подписчиков Hulu превысило 20 млн 

Ruvod.com 27 минут назад
Фото: Ruvod.com
Один из лидеров рынка ОТТ Hulu перешагнул в США отметку в 20 млн подписчиков сразу после объявления о ряде запланированных на 2018 год сделок по контенту, включая контракт с мейджором DreamWorks Animation.
Стриминговая компания, показавшая к концу 2017 года 18% рост числа подписчиков, сообщила о достигнутом со студией DreamWorks соглашении, которое позволит размещать будущие фильмы её производства в сервисе. Согласно условиям контракта, помимо этого, студия DreamWorks Animation, начиная с 2020 года, будет производить для сервиса оригинальный детский и семейный контент.
Данное объявление примечательно, поскольку студия DreamWorks имеет эксклюзивный контракт с Netflix, и неделю назад анонсировала показ анимационной франшизы Форсаж на платформе ОТТ-гиганта.
Кроме сделки с DreamWorks Animation, Hulu сообщил о сделке по покупке эксклюзивных прав на рейтинговый драматический сериал сезона 2017-2018 — Хороший доктор (The Good Doctor), производства студии АВС и на обновленную версию или 3 сезон сериала Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale).
В число сериалов по условиям сделки также входят Четыре свадьбы и одни похороны (Four Weddings and a Funeral) от Минди Калинг и Рами (Ramy) — мусульманско-американская комедия от режиссеров Рами Йосефа и Джеррода Кармайкла.
ИСТОЧНИК: RAPID TV News
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