Как закалялся Танос: история самой успешной в истории киновселенной Marvel

За 10 лет Marvel выпустила уже 19 блокбастеров, чья суммарная касса перевалила за $15 млрд, а планы на будущее простираются вплоть до 2028 года. Студия не просто лихорадочно экранизирует все комиксы, какие подвернутся под руку, а выстраивает единый мир, где супергерои навещают друг друга в сольных приключениях и собираются все вместе по особо важным оказиям. Для Голливуда идея снимать фильмы как долгоиграющий сериал со сквозным сюжетом и множеством действующих лиц стала революционной.

Различные конторы поспешили запустить собственные киновселенные (по мотивам комиксов DC и фильмам с монстрами от студии Universal), но пока их удручающие попытки выглядят неуклюже. Основная причина, почему Marvel преуспевает в том, что не удается конкурентам, — это глава студии Кевин Файги

Большой взрыв

Киноподразделение Marvel появилось еще в 1993 году, но поначалу промышляло исключительно продажей прав на своих персонажей. В 2000-е президент студии Ави Арад назначил Файги своего рода послом, который бы приглядывал за тем, как киношники обращаются с их героями, и давал ценные советы. Наставления Кевина часто пропускались мимо ушей, в результате чего на свет рождались такие ошибки природы, как фильм «Сорвиголова» с Беном Аффлеком. Супергероическому жанру прочили внеочередную кончину, когда Файги надоел подобный произвол и он решил, что картины надо производить своими силами.

Будучи независимой студией, Marvel заняла кучу денег и выпустила в 2008-м «Железного человека». Рисковая ставка на бывшего алкоголика и наркомана Роберта Дауни-младшего оправдалась: фильм стал международным хитом, а актер — суперзвездой. Еще до премьеры Арад сложил президентские полномочия и оставил за главного 33-летнего гика в бейсбольной кепочке, Кевина Файги. Год спустя Disney купил студию за $4 млрд, благодаря чему ее рекламные кампании вышли на новый уровень.

В «Железном человеке» после титров Marvel поместила сцену с Сэмюэлем Л. Джексоном в роли Ника Фьюри, директора организации Щ. И. Т., который вскользь упоминал Мстителей. Это было простое заигрывание с аудиторией без задней мысли, но фанаты так бурно реагировали, что Файги понял: собрать всех супергероев в одном фильме необходимо. Секретные эпизоды в концовках стали традицией, а Marvel начала по крупице возводить свою вселенную.

С тех пор Файги постоянно координирует сразу несколько проектов на разных стадиях производства и следит, чтобы они вписывались в общую картину. Он просматривает тесты костюмов и грима, хорошо ориентируется в комиксах и консультируется с их авторами, согласовывает с режиссерами их видение. Халк, Капитан Америка и Тор, последовавшие за Железным человеком, встретили с меньшими фанфарами, но их сольники срывали достаточную кассу, чтобы план Файги двигался дальше.

"Мстители", объединившие вместе Капитана, Железного человека, Халка, Тора и рыбешку помельче, изъяли у зрителей $1,6 млрд С тех пор фильмы серии стали более выверенными, а где-то даже — смелее и экспериментальнее. Ярче всего тенденция проявилась в экстравагантных «Стражах Галактики». Оказалось, что Marvel под силу снять классное кино даже про космического енота и ходячее дерево.

Трудности на пути

Случалось, что-то шло не по плану. Изначально Халк считался самым известным героем на руках у Marvel, однако сейчас студия старается делать вид, будто его сольного фильма «Невероятный Халк» 2008 года не было вовсе. Зеленого монстра сыграл Эдвард Нортон , которого Файги уволил из-за тяжелого характера актера. Агент потерпевшего, впрочем, уверяет, что всему виной нежелание студии раскошеливаться.

Обе версии правдоподобны: Нортон известен любовью диктовать условия и переписывать сценарии, а Marvel славится своей прижимистостью, если, конечно, речь идет не о гонорарах Роберту Дауни-младшему, который загребает десятки миллионов за каждую свою роль. Капризного лицедея заменили в «Мстителях» на приятного, покладистого и бюджетного Марка Руффало . С тех пор регулярно ходили слухи о его сольном фильме, который так и не материализовался. Возможно, потому, что права на Халка сейчас принадлежат Universal и Marvel может использовать его лишь как часть ансамбля.

До 2015-го производственный процесс регулярно омрачался вмешательствами консервативного Айка Перлмуттера (бывшего СЕО студии), а также креативного комитета Marvel. Правки и замечания этих товарищей попортили режиссерам много крови. По слухам, именно из-за их посягательств на творческий процесс сотрудничество со студией прекратили Джосс Уидон Эдгар Райт , который вынашивал своего «Человека-муравья» аж с 2006 года. Джеймс Ганн жаловался, что комитет хотел вырезать саундтрек 70-х годов из «Стражей», который не только задавал атмосферу, но и сюжетно связывал главного героя с его покойной матерью.

Когда Перлмуттер требовал в целях экономии убрать Роберта Дауни из «Гражданской войны», Файги пригрозил уволиться, и испуганный Disney провел реструктуризацию. Комитет упразднили, а Кевин освободился от подчинения Перлмуттеру и обрел еще большее влияние.

Но у Файги бывает и приятная головная боль. Когда ему удалось договориться с Sony о совместном использовании Человека-паука, планы пришлось перекраивать, чтобы вписать в повествование лакомого героя.

Формула успеха

Как правило, Marvel предпочитает давать шанс перспективным режиссерам, не имеющим опыта работы с дорогими постановками, благо стоят они дешевле, контролируются проще и из кожи вон лезут сильнее. Работу обычно получают те счастливчики, которым удается поразить студию интересным развитием ее идей. Например, Скотт Дерриксон принес готовые концепты и раскадровки «Доктора Стрэнджа», после чего ему доверили режиссерский рупор.

Несмотря на то что блокбастеры Marvel грешат повторяющимися шаблонами (натужный и масштабный экшен в третьем акте и тому подобное), они часто экспериментируют с жанрами. «Первый Мститель» был исторической военной картиной, его сиквел — шпионским политическим триллером, «Стражи Галактики» — космооперой, «Человек-муравей» — грабительской аферой и так далее.

Файги убежден: чтобы построить киновселенную, следует в первую очередь волноваться о нуждах конкретного фильма. Главное — снять хорошее кино, которое бы работало само по себе, а глобальный сюжет можно в случае чего выправить и потом. Обычно у Marvel есть представления о ключевых событиях, которые должны произойти, а режиссеры уже сами придумывают, как до них добраться.

Еще на «Первом мстителе» Файги осознал, что подобные истории строятся на «макгаффинах», придуманных Альфредом Хичкоком, то есть неких вожделенных ценных предметах, за которыми все гоняются, за счет чего сюжет двигается с места. Во время «Мстителей» студию Marvel озарило, что эти могущественные артефакты могут быть Камнями Бесконечности, меняющими реальность. За побрякушками охотится инопланетный титан Танос, который был анонсирован в качестве главного злодея серии еще в 2012 году.

Свои фильмы студия группирует по фазам, своего рода сезонам, охватывающим несколько лет. «Война бесконечности» и ее продолжение завершат третью фазу, а по совместительству и целую главу в эпохе Marvel. В небывалых по размаху эпиках сойдется рекордное количество героев, многие из которых уйдут на заслуженную пенсию, а в сюжете про Камни Бесконечности будет поставлена жирная точка. Естественно, киновселенная Файги продолжит свое существование, но пока держится в секрете, в каком направлении она будет развиваться.

Логично предположить, что ее ждет курс на диверсификацию: среди супергероев появится больше женщин и представителей национальных меньшинств (ходят слухи, что прежде подобным начинаниям ставил палки в колеса Перлмуттер, не веривший в их коммерческий потенциал). Файги полагает, что люди не пресытятся экранизациями комиксов, пока те смогут их удивлять. Библиотека Marvel насчитывает 8000 персонажей. Конец еще ой как не близок.

Николай Долгин