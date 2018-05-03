Ещё
Джон Траволта возглавил нью-йоркскую мафию в новом трейлере «Кодекса Готти»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джон Траволта возглавил нью-йоркскую мафию в новом трейлере «Кодекса Готти» 

Газета.Ru 19 минут назад
Джон Траволта предстал в роли лидера преступной семьи Гамбино в новом трейлере фильма Кевина Коннолли «Кодекс Готти».
Джон Готти был боссом настоящей семьи Гамбино в 1986—1992 годах. Его также называли «тефлоновым доном» за долгий иммунитет к правосудию. В юном возрасте Готти стал членом мафиозной группировки и вскоре добился главной позиции в криминальной организации Гамбино.
В трейлере Джон Траволта в образе Джона Готти свергает предыдущую верхушку клана Гамбино, заключая продуманные союзы и расчетливые сделки.
Также в картине сыграли Келли Престон, Лео Росси и Уильям Демео. Фильм «Кодекс Готти» выйдет в российский прокат 2 августа. Больше узнать о нем и впоследствии купить билеты на удобные сеансы можно на сайте «Афиши».
Газета.Ru: последние новости
Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил новый рекорд кассовых сборов Прилепин о победе фильма про ДНР на Tribeca: жюри не было дела до Украины Опубликованы первые кадры из нового триллера Ларса фон Триера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Киноляпы, которые никто не замечал24
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение