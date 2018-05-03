Джон Траволта возглавил нью-йоркскую мафию в новом трейлере «Кодекса Готти» 

Джон Траволта предстал в роли лидера преступной семьи Гамбино в новом трейлере фильма Кевина Коннолли «Кодекс Готти».
Джон Готти был боссом настоящей семьи Гамбино в 1986—1992 годах. Его также называли «тефлоновым доном» за долгий иммунитет к правосудию. В юном возрасте Готти стал членом мафиозной группировки и вскоре добился главной позиции в криминальной организации Гамбино.
В трейлере Джон Траволта в образе Джона Готти свергает предыдущую верхушку клана Гамбино, заключая продуманные союзы и расчетливые сделки.
Также в картине сыграли Келли Престон, Лео Росси и Уильям Демео. Фильм «Кодекс Готти» выйдет в российский прокат 2 августа. Больше узнать о нем и впоследствии купить билеты на удобные сеансы можно на сайте «Афиши».