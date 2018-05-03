«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко

Леди Мэри: интересные факты о Наталье Андрейченко

Фильм "Подари мне лунный свет" стал одним из первых в карьере актрисы после возвращения из США.

6/6 Фильм "Подари мне лунный свет" стал одним из первых в карьере актрисы после возвращения из США.

На съемках сериала "Петр Великий" Андрейченко познакомилась с Максимилианом Шеллом, исполнителем главной роли, который стал ее вторым мужем.

4/6 На съемках сериала "Петр Великий" Андрейченко познакомилась с Максимилианом Шеллом, исполнителем главной роли, который стал ее вторым мужем.

На съемках "Мэри Поппинс, до свидания" она познакомилась со своим будущим мужем Максимом Дунаевским.

2/6 На съемках "Мэри Поппинс, до свидания" она познакомилась со своим будущим мужем Максимом Дунаевским.

Настоящий успех пришел к Андрейченко после роли в эпопее Андрея Кончаловского "Сибириада", где она сыграла сибирскую красавицу Настю Соломину. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

1/6 Настоящий успех пришел к Андрейченко после роли в эпопее Андрея Кончаловского "Сибириада", где она сыграла сибирскую красавицу Настю Соломину. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Сегодня свой очередной день рождения отмечает актриса Наталья Андрейченко . Она не раз создавала совершенно разные по характеру, но одинаково яркие образы в кино, и стала одной из первых советских звезд, которая попробовала добиться успеха на американском телевидении. Рассказываем о малоизвестных фактах из жизни талантливой актрисы.

Спящая Красавица

Наталья Андрейченко родилась в Долгопрудном. Ее отец работал на авиазаводе, а мать — в Министерстве просвещения. В пять лет Наталья увлеклась балетом, посмотрев постановку "Спящая красавица". Но связывать жизнь с хореографией не стала. Зато училась в музыкальной школе по классу аккордеона и занималась плаванием. В старших классах решила стать актрисой.

Наталья не смогла поступить в театральное училище имени М. С. Щепкина, но попытала счастья во ВГИКе, где училась в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Свои первые роли она сыграла еще во время учебы, в фильмах "От зари до зари", "Степанова памятка" и "Колыбельная для мужчин".

"Сибириада"

Настоящий успех пришел к Андрейченко после роли в эпопее Андрея Кончаловского "Сибириада", где она сыграла сибирскую красавицу Настю Соломину. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, а Наталью включили в состав советской делегации.

Леди Совершенство и военно-полевой роман

После "Сибириады" актриса продолжает активно сниматься, но 1983 год становится самым ярким в ее карьере. На экраны выходят сразу два фильма, на долгие годы вошедшие в золотой фонд советского кино.

В музыкальной картине Леонида Квинихидзе "Мэри Поппинс, до свидания" Андрейченко удивила зрителей своим преображением, превратившись в настоящую английскую леди, строгую и утонченную. Кстати, на съемках этого фильма она познакомилась со своим будущим мужем Максимом Дунаевским

А в драме Тодоровского "Военно-полевой роман" блистательно сыграла продавщицу пирожков, бывшую санитарку, фронтовую красотку и первую любовь героя Николая Бурляева

Американская любовь

На съемках сериала "Петр Великий" Андрейченко, игравшая роль Евдокии Лопухиной, познакомилась с Максимилианом Шеллом , исполнителем главной роли. Влюбившись в него, она ушла от Максима Дунаевского. В 1986 году они смогли официально зарегистрировать свой брак. Последней заметной ролью в Союзе стала работа в фильме "Леди Макбет Мценского уезда" Романа Балаяна , где она сыграла заглавную роль. Актриса вместе с мужем уехала в США.

"Доктор Куин" и не только

Наталья Андрейченко стала одной из немногих актрис нашего кино, кто после переезда пытался продолжить карьеру в США. Она усердно учила английский язык и окончила голливудскую актерскую школу. Наталья снялась в таких фильмах как "Маленькая Одесса", "Свечи во тьме", "Аврора: Операция "Перехват", появилась в эпизоде популярного американского сериала "Доктор Куин, женщина-врач" и даже сыграла вампиршу в комедийном фильме ужасов "Нежить". Однако покорить американский кинематограф ей не удалось.

"Natasha&GooSee"

В 1996 году Андрейченко вместе с группой «Natasha&GooSee» записала студийный альбом «MoST», где вступила вокалисткой. Кроме того, актриса пробовала себя как телеведущая, была соведущей Дмитрия Нагиева в реалити-шоу "Мама в законе", членом жюри в шоу "Украина слезам не верит".

Возвращение

На заре нулевых Андрейченко вернулась в Россию и возобновила свою актерскую карьеру. Ее работа в фильмах "8 с половиной долларов", "Формула счастья", "Подари мне лунный свет", "На крыше мира" привлекли внимание и зрителей, и критиков. Роль в картине "Подари мне лунный свет" стала одной из последних для Николая Еременко

Несмотря на развод с Шеллом в 2005 году, Наталья сохранила с ним дружеские отношения до самой его смерти в 2014.