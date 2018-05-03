Собчак и Гай Германика прокомментируют закрытие Каннского фестиваля

Ранее пресс-служба канала сообщила, что «Кино ТВ» получил права на прямую трансляцию закрытия Каннского фестиваля на территории России. Команда телеканала в течение всего фестиваля будет вести репортажи с места событий, освещать главные пресс-конференции и презентации. В трансляцию закрытия, которая состоится вечером 19 мая, войдут как сама церемония, так и включения с красной ковровой дорожки, по которой пройдут все победители смотра.

"Впервые в истории современного российского телевидения зрители увидят церемонию закрытия Каннского международного кинофестиваля. Комментировать прямую трансляцию будут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика", — говорится в сообщении пресс-службы.