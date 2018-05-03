Ещё
Собчак и Гай Германика прокомментируют закрытие Каннского фестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак и Гай Германика прокомментируют закрытие Каннского фестиваля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комментаторами прямой трансляции церемония закрытия Каннского кинофестиваля, которая состоится 19 мая, станут телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, режиссер Валерия Гай Германика и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, сообщает пресс-служба «Роскино».
Ранее пресс-служба канала сообщила, что «Кино ТВ» получил права на прямую трансляцию закрытия Каннского фестиваля на территории России. Команда телеканала в течение всего фестиваля будет вести репортажи с места событий, освещать главные пресс-конференции и презентации. В трансляцию закрытия, которая состоится вечером 19 мая, войдут как сама церемония, так и включения с красной ковровой дорожки, по которой пройдут все победители смотра.
"Впервые в истории современного российского телевидения зрители увидят церемонию закрытия Каннского международного кинофестиваля. Комментировать прямую трансляцию будут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика", — говорится в сообщении пресс-службы.
В 2018 году на «Золотую пальмовую ветвь», одну из главных кинонаград планеты, претендует фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Кроме того, в программу «Особый взгляд» вошла лента Адильхана Ержанова «Нежное безразличие мира», а в конкурс короткого метра — картина Игоря Поплаухина «Календарь».
РИА Новости: последние новости
Мировые кассовые сборы "Мстителей" установили рекорд Антонов оценил вклад "Собибора" в защиту правды о Второй мировой войне В России выходит в прокат фильм Хабенского "Собибор"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Премьеры недели: 4 новых сериала
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение