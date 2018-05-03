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В Ставрополе проведут питчинг кинопроектов
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В Ставрополе проведут питчинг кинопроектов 

«Это Кавказ» 2 часа назад
В рамках Форума творческих союзов «Белая акация» в Ставрополе в третий раз проведут питчинг кинопроектов, в котором примут участие режиссеры, сценаристы и продюсеры.
К участию приглашаются режиссеры, сценаристы, продюсеры, принимавшие участие на момент подачи заявки как сценарист, режиссер или продюсер не более чем в одном полнометражном фильме в игровом кино и не более чем в пяти фильмах — в документальном.
Подать заявку можно до 15 мая. Сам питчинг состоится 27 мая, говорится в сообщении молодежного центра Союза кинематографистов России.
Победители питчинга получат в подарок от оргкомитета фестиваля «Белая акация» специальные подарки, в том числе это может быть поддержка реализации проекта, его продюсирование, практика на студиях или сертификаты от образовательных партнеров.
Питчинг представляет собой презентацию и защиту сценариев или сценарных заявок (синопсисов) в соответствии с регламентом времени, выделяемым на каждый проект.
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