Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой

Данила Козловский о сексе на камеру с Ольгой Зуевой

Российскому актеру и начинающему режиссеру исполнилось 33 года. Накануне Козловский дал интервью на YouTube-канале «The Люди», в котором откровенно рассказал о съемках своего дебютного фильма.

В российском прокате уже третью неделю идет «Тренер» — фильм Данилы Козловского, в котором он не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером, продюсером и даже сценаристом. Картина рассказывает о футболисте Юрии Столешникове . После неудачи в решающем матче за сборную России он становится тренером небольшого клуба и, несмотря на все трудности, приводит его к успеху.

Спутницу главного героя в фильме «Тренер» сыграла Ольга Зуева , которая и в реальной жизни является девушкой Данилы Козловского. В недавнем интервью актер рассказал о том, какого было сниматься со своей возлюбленной в постельной сцене: «Это не была сложная сцена. Когда мы вошли в кадр, мы просто стали набирать материал и в итоге сняли эту сцену за час-полтора. Получилось, на мой взгляд, довольно выразительно и красиво», — поделился Козловский.

По словам Данилы съемки откровенной сцены, проходили глубокой ночью. С площадки попросили удалиться всех посторонних, чтобы не смущать актеров. «Хоть мы там никаких подробностей не демонстрируем, но сцена действительно чувственная, потому что в своих проявлениях довольно смелая. Мы себя не сдерживали в поцелуях, в жестах». Также актер отметил, что Ольга не ревнует его к другим актрисам, с которыми Даниле приходится сниматься в любовных сценах.

Напомним, Данила и Ольга познакомились в 2015-м году в Америке, потом их заметили в Большом театре на балете «Жизель». А спустя два месяца они появились вместе на премьере фильма «Духless 2». Сейчас пара не только живут вместе, но и работают над совместными проектами.