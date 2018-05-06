Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?

Интересно, что за фантазия бушует у режиссеров и сценаристов, которые выдумали этих необычных существ, а некоторых из них даже сделали главными героями, вокруг которых строится сюжет и кипят страсти.

Жанр фильмов, которые населяют нелепые, причудливые, а иногда по-настоящему страшные существа, почти всегда — фантастика или ужасы. И если вы не фанат выдуманных историй, то, скорее всего, не узнаете героев из нашего теста. Однако есть среди них и такие, которых помнят все — и неважно, запомнилась ли сама картина, в которой они появлялись, или нет.

Посмотрите на этих странных существ и попробуйте вспомнить, в каком фильме вы их видели.