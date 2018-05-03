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Невидимое — самое страшное: Трейлер фильма «Невидимка»
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Невидимое — самое страшное: Трейлер фильма «Невидимка» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер появилась в первом трейлере остросюжетного фильма «Невидимка».
В центре истории оказывается слепая девушка София (Дормер), ставшая свидетельницей убийства своей соседки (Эмили Ратаковски). Выясняется, что убитая — дочь известного международного преступника, и он не отступит, пока не найдет виновного. София попадает в водоворот опасных событий, но так ли беззащитна девушка, как кажется на первый взгляд?
Российская премьера «Невидимки» состоится 14 июня.
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