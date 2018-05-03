Невидимое — самое страшное: Трейлер фильма «Невидимка»

Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер появилась в первом трейлере остросюжетного фильма «Невидимка».

В центре истории оказывается слепая девушка София (Дормер), ставшая свидетельницей убийства своей соседки (Эмили Ратаковски). Выясняется, что убитая — дочь известного международного преступника, и он не отступит, пока не найдет виновного. София попадает в водоворот опасных событий, но так ли беззащитна девушка, как кажется на первый взгляд?

Российская премьера «Невидимки» состоится 14 июня.