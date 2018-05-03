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Предварительные продажи билетов на блокбастер «Мстители: Война бесконечности» в России установили рекорд
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Предварительные продажи билетов на блокбастер «Мстители: Война бесконечности» в России установили рекорд 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фантастический фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» установил исторический рекорд по предварительным продажам билетов в России, сообщили в пресс-службе The Walt Disney Company CIS LLC.
«Блокбастер Marvel «Мстители: Война бесконечности» установил исторический рекорд по предварительным продажам билетов в России. Согласно данным сайта единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), общая стоимость предварительно проданных билетов на сеансы долгожданного релиза Marvel составила 110 млн руб.», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, по итогам семи дней мирового проката новый фильм Marvel преодолел планку кассовых сборов в 800 млн долл. На российские экраны фильм выйдет 3 мая.
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