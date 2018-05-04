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Рекордные 276 млн руб. собрал блокбастер «Мстители: Война бесконечности» за первый день проката в России
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Рекордные 276 млн руб. собрал блокбастер «Мстители: Война бесконечности» за первый день проката в России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: DTF.RU
Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» собрал рекордные для истории российского кинопроката 276 млн руб. по итогам первого дня, 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе The Walt Disney Company CIS LLC.
«Блокбастер Marvel «Мстители: Война бесконечности» показал лучший результат по сборам первого дня в истории кинопроката в России и СНГ. В стартовый день широкого проката в России 276 млн руб. (4,45 млн долл. США), а с учетом стран СНГ — 310 млн руб. (5 млн долл. США)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что блокбастер установил исторический рекорд по предварительным продажам билетов в России. Согласно данным сайта единой федеральной автоматизированной информационной системы, общая стоимость предварительно проданных билетов на сеансы долгожданного релиза Marvel составила 110 млн руб.
На российские экраны фильм вышел 3 мая.
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