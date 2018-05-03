Бокс-офис России: «Тренер» молодец, а «Танки» нет

Кассовые сборы России в этот раз трудно поддаются анализу — сначала был уик-энд, в котором был только один нерабочий день, а потом еще три дня выходных. Мы попробуем все это сложить, но сначала кратко, для тех, кому не интересны нюансы: в кино россияне ходят все также вяло, «Тренер» не уступил мультфильму «Смешарики. Дежавю», а «Танки», на которые Минкульт возлагал большие надежды, не взлетели.

Теперь подробнее. Уик-энд поставил антирекорд: это были худшие последние выходные апреля за четыре года, билетов было продано только 1,7 миллиона, из них 534 тысячи пришлись на «Тренера», в рублях вышло 135 миллионов. Еще три дня выходных принесли фильму Данилы Козловского 155 миллионов рублей. Текущий подытог картины сейчас составляет 681,5 млн, и мечтать о миллиарде уже не приходится.

Второе место занял полнометражный мультфильм «Смешарики. Дежавю». Уик-энд и дополнительные выходные принесли ему 175 миллионов.

Третью строчку топа неожиданно занял ужастик «Правда или действие», который с большим отрывом обошел отечественную патриотическую ленту «Танки» — 104,5 млн рублей против 70,4 млн Предварительные данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 26 апреля по 2 мая 2018 года выглядят так:

Тренер — 290,7 млн (вторая неделя)

Смешарики. Дежавю — 175,1 млн (первая неделя)

Правда или действие — 104,5 млн (первая неделя)

Танки — 70,4 млн (первая неделя)

Тихое место — 47,5 млн (третья неделя)

Рэмпейдж — 46,1 млн (третья неделя)

Первому игроку приготовиться — 29,9 млн (шестая неделя)

Папа-мама гусь — 22,7 млн (предпоказ)

Дыши во мгле — 21,4 млн (первая неделя)

Гоголь. Вий — 15,1 млн (четвертая неделя)

Три главные премьеры российского проката на этой неделе — военная драма «Собибор» с Константином Хабенским в главной роли и в качестве постановщика, самый ожидаемый блокбастер года «Мстители: Война бесконечности» и анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак». Мы выбираем всё.

Источник: ЕАИС