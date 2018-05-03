Рейтинг премьер по кассовым сборам в России 

Второе место занял полнометражный мультфильм «Смешарики. Дежавю». Уик-энд и дополнительные выходные принесли ему 175 миллионов.

Тренер — 290,7 млн (вторая неделя)

Смешарики. Дежавю — 175,1 млн (первая неделя)

Правда или действие — 104,5 млн (первая неделя)

Танки — 70,4 млн (первая неделя)

Тихое место — 47,5 млн (третья неделя)

Рэмпейдж — 46,1 млн (третья неделя)

Первому игроку приготовиться — 29,9 млн (шестая неделя)

Папа-мама гусь — 22,7 млн (предпоказ)

Дыши во мгле — 21,4 млн (первая неделя)

Гоголь. Вий — 15,1 млн (четвертая неделя)

Третью строчку топа неожиданно занял ужастик «Правда или действие», который с большим отрывом обошел отечественную патриотическую ленту «Танки» — 104,5 млн рублей против 70,4 млн Предварительные данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 26 апреля по 2 мая 2018 года выглядят так: