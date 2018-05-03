Проект из РФ презентовали на международном фестивале сериалов

В этом году его жюри возглавил Крис Бранкато , создатель сериала «Нарко», соавтор «Секретных материалов», «Закона и порядка» и многих других хитов. По словам участников, уровень отбора на конкурс и внеконкурсные программы второй год подряд остается крайне высоким.

Проект представила креативный продюсер проекта, шеф-редактор кинокомпании «Спутник Восток Продакшн» Инна Оркина-Сексте.

"Кинотеатр собрал полный зал желающих попасть на премьеру сериала из России, они могли выбирать из параллельных показов и выбрали нас. После первых двух серий у аудитории была возможность задать свои вопросы. Интересовало буквально все: мифология места действия, существует ли оно в реальности; как шла работа над сценарием; как выбирали актеров — пара Маша Машкова и Данила Воробьев покорили всех своей органикой. Ну и, конечно, что будет дальше после двух серий. Вообще я была поражена тем, как зрители погрузились в сюжет, как точно определили смыслы и намерения нас, создателей", — поделилась она впечатлениями от показа.

Первый сезон сериала вышел в феврале, сейчас снимается второй. Факт того, что наши сериалы вызывают интерес у международной аудитории, показателен. Так было на фестивале SERIES MANIA в прошлом году, когда на нем представляли проекты «Измены», «Лучше, чем люди», «Салам, Масква», «Sпарта» и другие. Так происходит и в этом.