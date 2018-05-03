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Проект из РФ презентовали на международном фестивале сериалов
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Проект из РФ презентовали на международном фестивале сериалов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В этом году его жюри возглавил Крис Бранкато, создатель сериала «Нарко», соавтор «Секретных материалов», «Закона и порядка» и многих других хитов. По словам участников, уровень отбора на конкурс и внеконкурсные программы второй год подряд остается крайне высоким.
"РГ" ранее уже писала о том, что впервые за все время существования фестиваля в его конкурсе оказался проект из России — пилот сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли. Кроме этого, в рамках программы «Международная панорама» на фестивале представили первый созданный специально для онлайн-зрителей российский сериал «ЛАПСИ». В центре его сюжета — загадка, которую предстоит решить отправленным в эпидемиологическую разведку вирусологам Вере Бойко и Николаю Романову. В главных ролях в сериале снялись Мария Машкова ("Черная метка", «Закрытые пространства»), Даниил Воробьев ("Демон революции", «Ривьера»), Денис Парамонов ("Филфак", «Метро») и Диана Пожарская ("Отель Элеон", «Затмение»).
Проект представила креативный продюсер проекта, шеф-редактор кинокомпании «Спутник Восток Продакшн» Инна Оркина-Сексте.
"Кинотеатр собрал полный зал желающих попасть на премьеру сериала из России, они могли выбирать из параллельных показов и выбрали нас. После первых двух серий у аудитории была возможность задать свои вопросы. Интересовало буквально все: мифология места действия, существует ли оно в реальности; как шла работа над сценарием; как выбирали актеров — пара Маша Машкова и Данила Воробьев покорили всех своей органикой. Ну и, конечно, что будет дальше после двух серий. Вообще я была поражена тем, как зрители погрузились в сюжет, как точно определили смыслы и намерения нас, создателей", — поделилась она впечатлениями от показа.
Первый сезон сериала вышел в феврале, сейчас снимается второй. Факт того, что наши сериалы вызывают интерес у международной аудитории, показателен. Так было на фестивале SERIES MANIA в прошлом году, когда на нем представляли проекты «Измены», «Лучше, чем люди», «Салам, Масква», «Sпарта» и другие. Так происходит и в этом.
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