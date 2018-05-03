MoviePass возвращает тарифный план «Фильм в день»

Некоторое время назад MoviePass убрал безлимитный тарифный план и заменил его на предложение, в рамках которого для просмотра доступны 4 фильма в месяц за $9,95. И вот компания возвращает свой безлимитный тариф, дающий возможность ежедневного просмотра фильмов за $9,95 в месяц.

«В наши планы никогда не входило закрытие продукта, который всеми любим», — сказал в интервью Variety генеральный директор MoviePass, Митч Лоуэ, — «Мы убираем информацию о безлимитном тарифе с нашего сайта каждый раз как продвигаем новое пакетное предложение».

«Это элемент маркетинга», — добавил он, — «Мы хотели заострить всеобщее внимание на партнёрском промопредложении. И если бы пользователи знали о том, что мы возобновим безлимитное предложение (фильм в день), их мог бы не заинтересовать совместный пакет с iHeartRadio».

Ищете что-то дешевле? Сейчас MoviePass предлагает тарифный план за $7,95 в месяц: 3 фильма в месяц и 3 месяца использования iHeartRadio All-Access.

По-прежнему существуют ограничения, MoviePass лимитирует число просмотров одного и того же фильма. В настоящее время существующие и новые клиенты могут посмотреть фильм лишь однократно.

MoviePass сделал заявление о последних изменениях: «Недавно мы внесли изменения в Правила пользования сервисом, включив в Политику положения о праве подписчиков MoviePass смотреть любой из фильмов в нашем кинотеатре. Это совпадает с нашими усилиями по ограничению мошенничества с помощью нашего приложения, что показало эффективность в прошлом».

ИСТОЧНИК: CORD CUTTERS NEWS