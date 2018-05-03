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MoviePass возвращает тарифный план «Фильм в день»
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MoviePass возвращает тарифный план «Фильм в день» 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Некоторое время назад MoviePass убрал безлимитный тарифный план и заменил его на предложение, в рамках которого для просмотра доступны 4 фильма в месяц за $9,95. И вот компания возвращает свой безлимитный тариф, дающий возможность ежедневного просмотра фильмов за $9,95 в месяц.
«В наши планы никогда не входило закрытие продукта, который всеми любим», — сказал в интервью Variety генеральный директор MoviePass, Митч Лоуэ, — «Мы убираем информацию о безлимитном тарифе с нашего сайта каждый раз как продвигаем новое пакетное предложение».
«Это элемент маркетинга», — добавил он, — «Мы хотели заострить всеобщее внимание на партнёрском промопредложении. И если бы пользователи знали о том, что мы возобновим безлимитное предложение (фильм в день), их мог бы не заинтересовать совместный пакет с iHeartRadio».
Ищете что-то дешевле? Сейчас MoviePass предлагает тарифный план за $7,95 в месяц: 3 фильма в месяц и 3 месяца использования iHeartRadio All-Access.
По-прежнему существуют ограничения, MoviePass лимитирует число просмотров одного и того же фильма. В настоящее время существующие и новые клиенты могут посмотреть фильм лишь однократно.
MoviePass сделал заявление о последних изменениях: «Недавно мы внесли изменения в Правила пользования сервисом, включив в Политику положения о праве подписчиков MoviePass смотреть любой из фильмов в нашем кинотеатре. Это совпадает с нашими усилиями по ограничению мошенничества с помощью нашего приложения, что показало эффективность в прошлом».
ИСТОЧНИК: CORD CUTTERS NEWS
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