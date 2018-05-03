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Победители апрельского конкурса рецензий на ivi
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Победители апрельского конкурса рецензий на ivi 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Подводим итоги нашего апрельского конкурса рецензий:1 место Андрей Москаленко и его рецензия на фильм «Первому игроку приготовиться»
Warner Bros
Первому игроку приготовиться
2 место Олег Тищенко и его рецензия на фильм «Леди Берд»
Леди Берд
3 место Андрей Рипер и его рецензия на фильм «Первому игроку приготовиться»
Warner Bros
Первому игроку приготовиться
От всей души поздравляем победителей! В ближайшее время с вами свяжутся сотрудники редакции и уточнят у вас детали доставки призов.
Всех остальных рецензентов мы благодарим за участие и награждаем сертификатом на подписку ivi.
А у всех, кто не успел попробовать себя в качестве рецензента, есть шанс в майском конкурсе — vk.com/iviru?w=wall-15106510_192867.
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