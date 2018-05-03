Победители апрельского конкурса рецензий на ivi

Подводим итоги нашего апрельского конкурса рецензий:1 место Андрей Москаленко и его рецензия на фильм «Первому игроку приготовиться»

Warner Bros

Первому игроку приготовиться

2 место Олег Тищенко и его рецензия на фильм «Леди Берд»

Леди Берд

3 место Андрей Рипер и его рецензия на фильм «Первому игроку приготовиться»

Warner Bros

Первому игроку приготовиться

От всей души поздравляем победителей! В ближайшее время с вами свяжутся сотрудники редакции и уточнят у вас детали доставки призов.

Всех остальных рецензентов мы благодарим за участие и награждаем сертификатом на подписку ivi.

А у всех, кто не успел попробовать себя в качестве рецензента, есть шанс в майском конкурсе — vk.com/iviru?w=wall-15106510_192867.