Учащиеся ГИТРа отличились на «Студенческом ТЭФИ»

Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» состоялся в Ростове-на-Дону. Мероприятие проводили в четвертый раз. Студенты Института кино и телевидения (ГИТР) завоевали 3 золота и 2 специальных приза.

Главные награды Всероссийского телевизионного конкурса получили: в номинации «Продюсер телевизионной программы/фильма» — Екатерина Стрельникова (фильм «Дело № 0013»); в номинации «Звукорежиссер телевизионной программы/фильма» — Ярослав Дронов (фильм «Вася»); в номинации «Оператор телевизионной программы/фильма» — Анатолий Трофимов (фильм «Сыпь, гармоника, скука…»).