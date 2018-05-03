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Учащиеся ГИТРа отличились на «Студенческом ТЭФИ»
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Учащиеся ГИТРа отличились на «Студенческом ТЭФИ» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» состоялся в Ростове-на-Дону. Мероприятие проводили в четвертый раз. Студенты Института кино и телевидения (ГИТР) завоевали 3 золота и 2 специальных приза.
Главные награды Всероссийского телевизионного конкурса получили: в номинации «Продюсер телевизионной программы/фильма» — Екатерина Стрельникова (фильм «Дело № 0013»); в номинации «Звукорежиссер телевизионной программы/фильма» — Ярослав Дронов (фильм «Вася»); в номинации «Оператор телевизионной программы/фильма» — Анатолий Трофимов (фильм «Сыпь, гармоника, скука…»).
Специальные призы конкурса были вручены также Светлане Мишиной, режиссеру документального фильма «Кораблятская жизнь» и Ирине Шорниковой, оператору документального фильма «Звук салюта». (то)
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