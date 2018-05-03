Российское кино сделало кассу

Российское кино сделало кассу кинотеатрам, заработав 8,6 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». За первые четыре месяца года отечественные фильмы собрали на 50% больше, чем годом ранее и столько же, сколько за весь 2016 год.

Александр Голубчиков: Кассу обеспечили три спортивных хита — «Движение вверх», «Лед» и «Тренер». Кроме того, доля российских фильмов в прокате впервые за долгие годы выросла. Сейчас почти половина картин в прокате — отечественного производства. Впрочем, это не случайность: для российского кино сложилась благоприятная конкурентная среда, но надолго ли? Комментарий генерального директора компании «Настоящее кино», главный редактор портала Filmz.ru

Александр Голубчиков генеральный директор компании «Настоящее кино», главный редактор портала Filmz.ru «Пропорционально российских фильмов стало, наверное, немножко больше по простой причине: в течение всего прошлого года очень много разговоров шло, что возможно введение каких-то дополнительных сборов, возможно, с начала этого года на иностранное кино. И закупщики иностранных фильмов сделали все, чтобы выпустить фильмы, которые они закупили в конце прошлого года. В этом году фильмов гораздо меньше. Плюс — спасибо Голливуду, который немножечко перестроился и стали выпускать больше локального продукта, который ориентирован больше на американскую аудиторию. От блокбастеров, которые работали на всех территориях, стало немножечко меньше, и в этом году у нас нет „Форсажа“, который, по мнению Мединского, не давал обеспечить достаточные сборы российским картинам. Ничего этого в этом году нет. По крайней мере, сезон блокбастеров в этот раз начинается не в апреле, а в мае. И теперь мы посмотрим. Сегодня выйдут на арену „Мстители“ и далее все продукты Disney, Marvel, других производителей — мы посмотрим, как себя будет чувствовать российское кино в этой конкурентной среде».

Почти треть сборов в сегменте национального кино пришлась на драму «Движение вверх», самую кассовую отечественную картину за всю историю. По итогам проката ее сборы 3 млрд рублей «Лед» собрал 1,5 млрд

На этом благоприятном, казалось бы фоне, российские кинотеатры заявляют о снижении доходов. В чем причина? Объясняет шеф-редактор сайта журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Артур Чачелов:

Артур Чачелов шеф-редактор сайта журнала «Бюллетень кинопрокатчика» «Когда падают доходы кинотеатров, причина только одна — контент, которого, видимо, недостаточно для того, чтобы зритель шел туда в том объеме, в котором он шел год назад или в каком-то периоде, с которым мы сравниваем. Действительно, первые четыре месяца 2018 года — это вотчина большого российского кино. Проблема только в том, что большое российское кино — это не совсем тот контент, который является привлекательным для постоянной киноходящей молодежной аудитории. В этом плане, конечно, первые четыре месяца оказались довольно слабенькими. Мало было больших американских картин, блокбастеров, которые могли бы выступить таким локомотивом роста касс. Март так вообще оказался проблематичным, потому что ни один из голливудских больших блокбастеров, которые выходили — „Лара Крофт“, „Первому игроку приготовиться“ и так далее, они не смогли выстрелить настолько сильно, чтобы как-то спасти общее положение дел. А российское кино — действительно, оно хорошо работает, но российского кино было не так уж и много, это было по фильму в месяц».

Сборы российских кинотеатров сократились за первый квартал на 5% в рублях относительно того же периода прошлого года и на 10% снизилось число зрителей. Прошедший уикенд — 28 и 29 апреля — стал худшим по сборам с августа 2017 года. По данным кинопрокатчиков, общая выручка в первые праздничные выходные — около 470-480 млн рублей. Спад объясняется тем, что суббота была рабочей, и это отразилось на посещаемости кинотеатров.