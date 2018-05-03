Элизабет Олсен пожаловалась на свой откровенный костюм в «Мстителях» 

Актриса Элизабет Олсен пожаловалась на костюм, в котором она снималась в фильме «Мстители: Война бесконечности». Он показался ей слишком откровенным. Об этом сообщил портал Screen Rant.
Исполнительница роли Алой Ведьмы Элизабет Олсен пожаловалась на то, что в картине ей пришлось «демонстрировать грудь» в отличие от остальных женских персонажей.
Элизабет Олсен считает, что наряд, демонстрирующий грудь, не подходит ее персонажу. Она просила сделать ей корсет выше, как у остальных женских героев. Актриса привела в пример костюмы Скарлетт Йохансон и Тессы Томпсон, которые выглядят совершенно по-другому — они гораздо более скромные, грудь у персонажей прикрыта.
Олсен уточнила, что она ничего не имеет против корсетов и понимает, что костюм ее героини из комиксов выглядит еще нелепее.
Однако, самостоятельно подбирая костюмы для публичных выходов, актриса, видимо, придерживается другой точки зрения.
В Индии мужчина умер во время просмотра сеанса фильма «Мстители: Война бесконечности». По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин или остановки сердца, однако дело возбудили по статье «Подозрительная смерть».