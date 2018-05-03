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В «Порту Севкабель» на три дня покажут полотна Цоя, участников «Кино» и «Новой Академии»
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В «Порту Севкабель» на три дня покажут полотна Цоя, участников «Кино» и «Новой Академии» 

Собака 55 минут назад
Фото: Собака
С 24 по 27 мая в «Порту Севкабель» пройдет выставка-блокбастер «Новые романтики», на которой покажут работы символов ленинградского андеграунда — музыкантов «Кино» Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Андрея Кирсанова покажут вместе с картинами неоакадемистов Тимура Новикова и Дениса Егельского, пионеров цифровой живописи арт-группой Doping — Pong, а также проектами лауреата премии Кандинского Алексея Гинтовта, Степана Липгарта и Антона Чумака.
Проект создан командой кластера совместно с Российской академией художеств, ректором которой является номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Семен Михайловский. В день открытия выставки пройдет показ экспериментального фильма Магдалены Кроули «Сталинская кислота», снятого по сценарию Дмитрия Мишенина. Ленту будут транслировать в пространстве климатической испытательной лаборатории завода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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