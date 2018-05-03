Как правильно смотреть «Звездные войны»

Космической саге Джорджа Лукаса вот-вот исполнится 41 год, 25 мая 1977 года на экраны вышел фильм «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». И все это время фанатов цикла хлебом не корми, дай поспорить. Темы могут быть любыми, от «кто стрелял первым» до «в какой очередности смотреть „Звездные войны“. Редакция не берется поставить точку в последнем споре, но собрала для вас все возможные „правильные“ способы.

1. Календарный

В конце концов, первым Лукас снял „Эпизод 4 — Новая надежда“. Начинаем с него, дальше идем по календарю релизов и смотрим „Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар“, „Эпизод 6 — Возвращение Джедая“ и три приквела: „Эпизод 1 — Скрытая угроза“, „Эпизод 2 — Атака клонов“ и „Эпизод 3 — Месть Ситхов“. Именно так задумал автор. Дальше возникают сложности с эпизодами от Disney , потому что там совсем чехарда в хронологии событий. Но если вы выбрали календарный путь, не сворачивайте. Вы разберетесь, мы верим. Тем более, что именно так смотрят эпизоды люди, которые присоединились к саге еще в 1977 году.

2. Сюжетная хронология

Если выстроить все фильмы в порядке, составляющем сюжетную линию, то получится следующее: 1, 2, 3, „Изгой-один“, 4, 5, 6, „Пробуждение силы“, „Последние джедаи“. Но тогда вам придется сначала познакомиться с Джа-Джа Бинксом, и по пути до самых лучших частей вы можете сильно утомиться. Этот способ скорее для пересматривающих сагу.

3. Порядок Мачете

Сначала четвертый и пятый эпизоды, потом второй и третий как приквел, потом шестой. Первый эпизод выкидываем, он для детей. От такого порядка повышается драматизм общей сюжетной линии и многое становится понятнее. Например, о чем последние кадры шестого эпизода — где Йода, Энакин и Оби Ван светятся. История, рассказанная в таком порядке, сосредотачивается на Люке Скайуокере и помогает понять переживаемую им драму.

Этот порядок, впервые опубликованный на сайте „не жонглируйте мачете точка ком“, был составлен до появления эпизодов, снятых Disney, и его поклонники считают, что все остальное нужно рассматривать просто как дополнение к основе. Они составили для дополнения два отдельных списка.

Звездные войны: Последние джедаи + дополнительные материалы

Все пронумерованные эпизоды, т. е. „Пробуждение силы“, „Последние джедаи“, „Эпизод 9“, премьера которого назначена на 19 декабря 2019 года, и далее.

Отдельным, третьим списком, идут все остальные фильмы вселенной: „Изгой-один“, „Войны клонов“, „Эпизод 1 — Скрытая угроза“, „Звездные войны: Повстанцы“, „Хан Соло: Звёздные Войны. Истории“, который выйдет в кинотеатрах 24 мая этого года, и так далее в любом угодном вам порядке.