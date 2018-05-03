Ещё
Как правильно смотреть «Звездные войны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как правильно смотреть «Звездные войны» 

Ivi.ru 11 минут назад
Фото: ivi.ru
Космической саге Джорджа Лукаса вот-вот исполнится 41 год, 25 мая 1977 года на экраны вышел фильм «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». И все это время фанатов цикла хлебом не корми, дай поспорить. Темы могут быть любыми, от «кто стрелял первым» до «в какой очередности смотреть „Звездные войны“. Редакция не берется поставить точку в последнем споре, но собрала для вас все возможные „правильные“ способы.

1. Календарный

В конце концов, первым Лукас снял „Эпизод 4 — Новая надежда“. Начинаем с него, дальше идем по календарю релизов и смотрим „Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар“, „Эпизод 6 — Возвращение Джедая“ и три приквела: „Эпизод 1 — Скрытая угроза“, „Эпизод 2 — Атака клонов“ и „Эпизод 3 — Месть Ситхов“. Именно так задумал автор. Дальше возникают сложности с эпизодами от Disney, потому что там совсем чехарда в хронологии событий. Но если вы выбрали календарный путь, не сворачивайте. Вы разберетесь, мы верим. Тем более, что именно так смотрят эпизоды люди, которые присоединились к саге еще в 1977 году.

2. Сюжетная хронология

Если выстроить все фильмы в порядке, составляющем сюжетную линию, то получится следующее: 1, 2, 3, „Изгой-один“, 4, 5, 6, „Пробуждение силы“, „Последние джедаи“. Но тогда вам придется сначала познакомиться с Джа-Джа Бинксом, и по пути до самых лучших частей вы можете сильно утомиться. Этот способ скорее для пересматривающих сагу.

3. Порядок Мачете

Сначала четвертый и пятый эпизоды, потом второй и третий как приквел, потом шестой. Первый эпизод выкидываем, он для детей. От такого порядка повышается драматизм общей сюжетной линии и многое становится понятнее. Например, о чем последние кадры шестого эпизода — где Йода, Энакин и Оби Ван светятся. История, рассказанная в таком порядке, сосредотачивается на Люке Скайуокере и помогает понять переживаемую им драму.
Этот порядок, впервые опубликованный на сайте „не жонглируйте мачете точка ком“, был составлен до появления эпизодов, снятых Disney, и его поклонники считают, что все остальное нужно рассматривать просто как дополнение к основе. Они составили для дополнения два отдельных списка.
Звездные войны: Последние джедаи + дополнительные материалы
Все пронумерованные эпизоды, т. е. „Пробуждение силы“, „Последние джедаи“, „Эпизод 9“, премьера которого назначена на 19 декабря 2019 года, и далее.
Отдельным, третьим списком, идут все остальные фильмы вселенной: „Изгой-один“, „Войны клонов“, „Эпизод 1 — Скрытая угроза“, „Звездные войны: Повстанцы“, „Хан Соло: Звёздные Войны. Истории“, который выйдет в кинотеатрах 24 мая этого года, и так далее в любом угодном вам порядке.
Ivi.ru: последние новости
Что смотреть в кино с 3 мая Ты не танцуешь — всё потому, что у тебя нет камня. Рецензия на «Мстители: Война бесконечности» Победители апрельского конкурса рецензий на ivi
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Премьеры недели: 4 новых сериала
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение