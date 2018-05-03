«Как здорово сыграл мальчик»: Юлия Савичева поделилась впечатлениями от фильма «Нелюбовь»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» многих не оставил равнодушными, ведь в нем продемонстрированы непростые отношения родителей и детей. 31-летняя певица Юлия Савичева в прошлом году сама стала матерью и не могла не отреагировать на ленту, в которой показаны переживания ребенка. Она рассказала о своих эмоциях после просмотра нашумевшей картины.

Юлия Савичева поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Нелюбовь», который оставил след в ее душе. Молодая мама воспитывает с любимым мужем долгожданную дочку Аню, потому ее история о маленьком мальчике, который оказался ненужным своим родным, задела «за живое»: «Давно хотела посмотреть фильм Звягинцева „Нелюбовь“. Я под большим впечатлением! Как ярко показано человеческое себялюбие, глупость, слабость. В какие-то моменты ты физически чувствуешь отвращение к некоторым героям фильма, какими-то восхищаешься. Как здорово сыграл мальчик. Он сумел показать такие настоящие переживания и эмоции!»

Исполнительница отметила, что в киноленте поднята актуальная тема. Она уверена, что семьи должны создавать только любящие друг друга люди, которые передадут радость, заботу и понимание следующему поколению. Юлия считает, что дети должны расти в любви и ее сильно расстраивает, что в жизни это далеко не всегда так: «Если по каким-то причинам происходит по другому, то, прежде всего, каждый человек должен задать себе вопрос: правильно ли он поступает и не навредит ли это ближнему. А не обвинять всех вокруг в собственных ошибках. Жизнь такова, что она обязательно покажет, в определенный момент, где ты был неправ. Правда кто-то может заметить неладное в самом начале, а кому то нужно столкнуться с непоправимым, чтобы, наконец, понять что он делал не так».

Савичева считает, что люди часто не ценят того, что у них есть, и подчеркивает необходимость беречь и дорожить близкими. Подписчики тоже поделились своими впечатлениями от фильма и слов знаменитости: «Да, такой трогательный фильм, меня тоже сильно задел…» «Я в раздумьях… Тяжелая картина для восприятия, показана грязь человеческих душ, то, на что многие хотят закрыть глаза». «Любой нормальной маме больно видеть историю ребенка, которого никто не любит». «Я согласна, дети должны расти в полноценных семьях. Только вот что поделать, что мы живет не в идеальном мире, где все так, как нам того хочется». «Печально все, на самом деле, мне этот фильм не понравился, очень тяжелый для восприятия». «Нелюбовь», несмотря на разные мнения о нем, получил массу позитивных отзывов и высокие оценки кинокритиков. Его даже номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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