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«Мстители» прорвались через Минкульт
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«Мстители» прорвались через Минкульт 

ИД «Собеседник» 44 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Обозреватель Sobesednik.ru — о том, почему очередной фильм из серии «Мстители» и лента «Собибор» вышли в прокат 3 мая.
Судя по всему, давление министерства культуры на прокатчиков ослабевает. Западный фильм-тяжеловес «Мстители: война бесконечности» вышел в России 3 мая — одновременно с лентой Константина Хабенского «Собибор». По данным СМИ, минкульт пытался продолжить практику «зачистки» кинополяны ради «важных» российских премьер, и в частности — договориться о переносе проката «Мстителей» в России, но прокатчики западной ленты возражали, и культурное ведомство предпочло не идти на очередной скандал.
«Мстители» — потенциальный мировой хит с огромным рейтингом ожиданий, уже собравший за выходные в мире 630 млн долларов. «Собибор» — режиссерский дебют Хабенского, в котором идет речь о восстании в концлагере. Министр культуры Владимир Мединский значится в титрах «Собибора» как автор идеи фильма. Примени Минкульт в очередной раз репрессивные меры против зарубежной картины, только один этот эпизод можно было бы рассматривать как конфликт интересов.
Впрочем, интерес г-на Мединского давно известен. Он лежит не в плоскости бизнеса, а заключается в желании министра быть воспитателем всея Руси. В последнее время поползли слухи о том, что Владимира Ростиславовича все-таки НЕ оставят на должности после инаугурации. Если это так, то рвать рубаху напоследок нет ни смысла, ни энтузиазма.
Впрочем, и в обратном случае — если Мединского планируют оставить на посту — не самый подходящий момент, чтобы с маниакальным упорством заставлять россиян увлекаться собственным хобби — военной историей, а мировые кинохиты считать вредными.
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