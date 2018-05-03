Режиссерский дебют Хабенского и новые «Мстители»: что посмотреть на неделе

Новые «Мстители», режиссерский дебют Константина Хабенского и «Остров собак» Уэса Андерсона. Редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

Главная премьера недели — фильм «Мстители: Война бесконечности», вышедший неделю назад в мировой прокат в трех форматах — 2D, 3D и IMAX и уже успевший собрать более 600 миллионов долларов (рекордную сумму по мировым сборам). В нашем прокате премьеру немного сдвинули, чтобы дать заработать фильмам собственного производства, так что уже 3 мая фильм выходит на сотни экранов по всей стране.

В девятнадцатом фильме кинематографической вселенной Marvel Мстители вместе со Стражами Галактики и другими союзниками сразятся с суперзлодеем Таносом, желающим овладеть Камнями Бесконечности, которые позволят ему менять реальность. Защита Земли и Вселенной от межгалактического тирана — достойная задача для команды супергероев, фильм о которых уже собрал отличные отзывы критиков и получил пользовательский рейтинг 9 из 10 на IMDb. Тем временем, уже запланировано продолжение: оно должно выйти ровно через год.

Видео: YouTube/MARVEL Россия

К празднованию Дня Победы приурочена премьера «Собибора». Режиссерский дебют Константина Хабенского — это история о единственном успешном восстании в нацистском концлагере, произошедшем 14 октября 1943 года и возглавленном советским офицером Александром Печерским (его роль исполнил сам Хабенский).

Основанный на реальных событиях, этот фильм — плод работы международной команды, состоявшей из русских, французских, немецких, польских и голландских актеров. Среди известных нашему зрителю — Кристофер Ламберт в роли коменданта лагеря Карла Френцеля , а также ставшая знаменитой в России благодаря «Матильде» польская актриса Михалина Ольшанска.

Важной особенностью картины является ее благотворительная составляющая: пять процентов от доходов пойдут в фонд помощи детям в борьбе с онкологией головного мозга, что является поистине уникальным случаем для нашего кинопроката. Премьера фильма состоялась в Варшаве, и многие страны уже купили права на показ «Собибора».

Как отмечает сам режиссер, главный герой фильма, концлагерь — чудовище, через которое проходят истории связанных с ним людей.

Видео: YouTube/iVideos

"Остров собак" — анимационная новинка от Уэса Андерсона, впервые после «Бесподобного мистера Фокса» вернувшегося к мультипликации и в итоге сразу получившего Серебряного медведя за лучшую режиссерскую работу на Берлинском кинофестивале. Открывший конкурсную программу этого года, «Остров собак» — еще и первый мультфильм в истории Берлинале, ставший фильмом открытия.

Действие происходит в Японии будущего, где из-за угрозы «собачьего гриппа» все собаки города Мегасаки изгоняются на огромную свалку, «мусорный остров». В поисках своего пса Спотса двенадцатилетний Атари Кобаяши, сирота и племянник мэра города, издавшего жестокий указ, отправляется на остров. Там, познакомившись с местными жителями-собаками, он и продолжит свои поиски Спотса, которые в конечном итоге кардинально изменят все будущее его города.

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Главная премьера недели для детей от шести лет — «Папа-мама гусь», мультфильм совместного производства США и Китая от создателя «Лови волну!» Криса Дженкинса о безответственном и неуклюжем гусе-холостяке по имени Пэн. Сломавший крыло и в результате на время потерявший способность летать, он вынужден взять на попечение двух маленьких утят и вместе с ними отправиться в путешествие на юг, чтобы найти их родителей. Ну и неожиданно для самого себя открыть в себе «родительские инстинкты».

Видео: YouTube/Интерфильм International

Лиза Минаева