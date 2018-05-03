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РАН сделает отбор научных фильмов для показа в прайм-тайм
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РАН сделает отбор научных фильмов для показа в прайм-тайм 

Вестник района Гагаринский 27 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Инициатива о внесении изменений в Федеральный закон о РАН была впервые высказана в письме главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академика Евгения Александрова. 120 минут ежедневно предложено выделать федеральным телеканалам для показа научно-познавательных фильмов.
На основании письма глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко создал соответствующий законопроект, который уже заручился поддержкой Российской академии наук. РАН примет участие в создании подборки научных фильмов для показа в прайм-тайм.
«В работе над законопроектом для нас крайне важно мнение академиков РАН, и я благодарен комиссии за высокую оценку нашей инициативы. Совместно с учёными мы сможем выработать стандарты и критерии для отбора научно-познавательных фильмов, которые достойны показа по государственным телеканалам», — сказал «Парламентской газете» Александр Тетердинко.
Тетердинко хочет обязать бесплатно предоставлять эфирное время (в промежутках с 18:00 до 23:00 по рабочим дням и с 14:00 до 23:00 на выходных) телепрограммам, «направленным на распространение научных знаний и повышение престижа науки, созданным при поддержке и участии РАН». Это законопроекта позволит не только поднять интерес к науке у массового зрителя, но и станет стимулом к производству собственной телепродукции Российской академии наук, сообщает «Парламентская газета».
«Передачи, одобренные авторитетными учёными, послужат противовесом для бесконечных «битв экстрасенсов» и лженаучных фильмов», — отметил Тетердинко.
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