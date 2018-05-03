Героиня «Титаника» пристыдила коллег за откровенные наряды

Британская актриса и певица Кейт Уинслет раскритиковала навязчивое желание ее коллег привлечь внимание публики с помощью откровенного наряда. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мне неприятно, когда женщины пытаются обратить на себя внимание не тем способом. Входя в комнату, я надеюсь на интересный диалог, и меня совершенно не интересует, смотрят на меня другие люди или нет. На самом деле не интересует», — заявила голливудская актриса.

Уинслет призналась, что ее мать Салли Бриджес, которая умерла от рака в 2017 году, оказала большое влияние на формирование вкуса дочери. «Мне не нравится, когда люди хвастаются. Пожалуйста, никогда не выставляй свою одежду напоказ», — процитировала артистка просьбу матери. По словам Уинслет, даже после фильма «Титаник» Бриджес призывала ее одеваться скромно.

Кейт Уинслет начала актерскую карьеру в 1994 году, снявшись в фильме «Небесные создания». Всемирную славу актрисе принесла роль Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме-катастрофе «Титаник», за которую она была номинирована на премию «Оскар».

В апреле у знаменитостей появился новый тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их поклонников на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях.