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Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья
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Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
42-летняя звезда «Титаника» Кейт Уинслет раскритиковала чересчур откровенные платья, которые ее коллеги-актрисы надевают на красные дорожки, сообщает Daily Mail.
"Мне неудобно видеть женщин, которые преподносят себя так, чтобы на них пялились", — призналась Уинслет в беседе с изданием. «Когда я прихожу куда-то, я надеюсь на интересные беседы, а не на то, что на меня будут любоваться», — добавила она.
По словам Кейт Уинслет, на ее вкусы в одежды сильно повлияла мама, умершая от рака в прошлом году. «Мама всегда говорила: не надо кричащей одежды, пожалуйста, я ее не люблю. И даже после успеха „Титаника“ она просила: милая, не надевай ничего, что привлекает чересчур много внимания», — вспоминает актриса.
Ранее от откровенных платьев отказался артист Томас Нойвирт, прославившийся в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.
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