«Мстители» в России начали с рекорда

Вчера, 3 мая, в кинотеатрах России состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2018 года. Супергеройский боевик «Мстители: Война бесконечности» за первый день проката собрал около 260 миллионов рублей. И это первый российский рекорд фильма. До сих пор высшую строчку по стартовым сборам занимал «Отряд самоубийц»: в первый день фильму удалось заработать 254 миллиона рублей.

Ранее в домашнем прокате новая картина Marvel стала самой мощной премьерой студии. За первые выходные ей удалось собрать 250 миллионов долларов, что сделало «Мстителей» рекордсменом по стартовым кассовым сборам. На данный момент общие сборы фильма достигли 857 миллионов долларов.

Успешный старт даёт основания ожидать, что и по итогам первых выходных в России «Война бесконечности» окажется на первых строчках чартов. Чтобы поставить следующий рекорд, фильму надо обойти диснеевский блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Он за первый уикенд в России заработал 968 миллионов рублей. По прогнозам, касса «Мстителей» будет не ниже 900 миллионов.