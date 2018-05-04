Ещё
«Мстители» в России начали с рекорда
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мстители» в России начали с рекорда 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Вчера, 3 мая, в кинотеатрах России состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2018 года. Супергеройский боевик «Мстители: Война бесконечности» за первый день проката собрал около 260 миллионов рублей. И это первый российский рекорд фильма. До сих пор высшую строчку по стартовым сборам занимал «Отряд самоубийц»: в первый день фильму удалось заработать 254 миллиона рублей.
Ранее в домашнем прокате новая картина Marvel стала самой мощной премьерой студии. За первые выходные ей удалось собрать 250 миллионов долларов, что сделало «Мстителей» рекордсменом по стартовым кассовым сборам. На данный момент общие сборы фильма достигли 857 миллионов долларов.
Успешный старт даёт основания ожидать, что и по итогам первых выходных в России «Война бесконечности» окажется на первых строчках чартов. Чтобы поставить следующий рекорд, фильму надо обойти диснеевский блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Он за первый уикенд в России заработал 968 миллионов рублей. По прогнозам, касса «Мстителей» будет не ниже 900 миллионов.
Игромания.ру: последние новости
«Мир Дикого Запада» проживёт на сезон дольше Новые «Мстители» обошли «Пробуждение силы» «Терминатор 6» получил официальное название
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение