На 96-м году жизни скончался известный актер Тамбовского драмтеатра

На 96-м году жизни скончался Заслуженный артист РСФСР Николай Рубцов — один из самых талантливых актёров Тамбовского драматического театра.

«Николай Николаевич был талантливым, выразительным, характерным актёром. За долгую сценическую жизнь в нашем театре Рубцов сыграл более 160 ролей. Они были разными — главными и эпизодическими, комическими и трагическими, сложными и не очень. Но любой образ, созданный им на сцене, был пропущен через душу, прожит. О нём писали как о ярком исполнителе центральных ролей и мастере эпизода. Актёр работал с разными режиссёрами, которые ценили его чувство стиля, отношение к слову, психологизм», — сообщили в театре.

Творческая и общественная деятельность артиста отмечена многочисленными дипломами, грамотами, медалями. Николай Рубцов награждён почётным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью». Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» было ему присвоено в 1983 году.