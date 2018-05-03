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На 96-м году жизни скончался известный актер Тамбовского драмтеатра
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На 96-м году жизни скончался известный актер Тамбовского драмтеатра 

АиФ 8 минут назад
Фото: АиФ
На 96-м году жизни скончался Заслуженный артист РСФСР Николай Рубцов — один из самых талантливых актёров Тамбовского драматического театра.
«Николай Николаевич был талантливым, выразительным, характерным актёром. За долгую сценическую жизнь в нашем театре Рубцов сыграл более 160 ролей. Они были разными — главными и эпизодическими, комическими и трагическими, сложными и не очень. Но любой образ, созданный им на сцене, был пропущен через душу, прожит. О нём писали как о ярком исполнителе центральных ролей и мастере эпизода. Актёр работал с разными режиссёрами, которые ценили его чувство стиля, отношение к слову, психологизм», — сообщили в театре.
Творческая и общественная деятельность артиста отмечена многочисленными дипломами, грамотами, медалями. Николай Рубцов награждён почётным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью». Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» было ему присвоено в 1983 году.
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