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Первые постеры и трейлеры нового «Робин Гуда»
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Первые постеры и трейлеры нового «Робин Гуда» 

Киноафиша 21 минуту назад
Фото: Киноафиша
В сети появились первые постеры и тизер-трейлер нового масштабного проекта с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом в главных ролях — «Робин Гуд. Начало». Сюжет картины расскажет новое видение классической истории о знаменитом воришке, который отбирал золото у богатых, чтобы отдать его бедным.
Режиссером картины стал Отто Баферст, известный по таким сериалам, как «Острые козырьки» и «Чёрное зеркало». Помимо звезды «Kingsman» и Джейми Фокса в фильме также снялись Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Ив Хьюсон и другие, а в продюсерах числится сам Леонардо ДиКаприо. Российская премьера «Робина Гуда» назначена на 29 ноября 2018.
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