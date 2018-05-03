Первые постеры и трейлеры нового «Робин Гуда» 

В сети появились первые постеры и тизер-трейлер нового масштабного проекта с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом в главных ролях — «Робин Гуд. Начало». Сюжет картины расскажет новое видение классической истории о знаменитом воришке, который отбирал золото у богатых, чтобы отдать его бедным.
Режиссером картины стал Отто Баферст, известный по таким сериалам, как «Острые козырьки» и «Чёрное зеркало». Помимо звезды «Kingsman» и Джейми Фокса в фильме также снялись Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Ив Хьюсон и другие, а в продюсерах числится сам Леонардо ДиКаприо. Российская премьера «Робина Гуда» назначена на 29 ноября 2018.