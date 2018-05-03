Разбойник из Шервудского леса: вышел трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»

В сети появился первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» режиссера Отто Батхерста. Его опубликовала студия Lionsgate в Youtube.

Сюжет фильма держится в тайне. Известно, что это новое видение всем знакомой истории. Робин, роль которого исполнил Тэрон Эджертон , вернулся из Крестового похада и со своим другом ведет войну против коррупции в английской власти.

Батхерст отметил, что его Робин Гуд — сильно милитаризированный анархист-революционер.

На большой экран фильм выйдет 20 сентября 2018 года.

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