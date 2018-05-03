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Разбойник из Шервудского леса: вышел трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
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Разбойник из Шервудского леса: вышел трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» 

Мир24 36 минут назад
Фото: Киноафиша
В сети появился первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» режиссера Отто Батхерста. Его опубликовала студия Lionsgate в Youtube.
Сюжет фильма держится в тайне. Известно, что это новое видение всем знакомой истории. Робин, роль которого исполнил Тэрон Эджертон, вернулся из Крестового похада и со своим другом ведет войну против коррупции в английской власти.
Батхерст отметил, что его Робин Гуд — сильно милитаризированный анархист-революционер.
В фильме снялись также Джейми Фокс, Ив Хьюсон, Тим Минчин и Джейми Дорнан.
На большой экран фильм выйдет 20 сентября 2018 года.
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