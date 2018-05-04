Робин Гуд — супергерой: вышел тизер-трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»

Киностудия Lionsgate делает очередную попытку рассказать историю легендарного героя средневековых английских баллад. После Дугласа Фербенкса, Эррола Флинна, Кевина Костнера, Бориса Хмельницкого, Шона Коннери, Рассела Кроу и многих других роль благородного разбойника из Шервудского леса сыграет Тэрон Эджертон, известный как Эггси из фильмов Kingsman.

Судя по первому тизер-трейлеру фильма «Робин Гуд: Начало», новая история будет рассказана в духе «Меча короля Артура» Гая Риччи. Действие происходит в альтернативной версии средневековья, в которой просматриваются элементы фэнтези и других исторических эпох. Сам же Робин Гуд выглядит как супергерой, живущий двойной жизнью, наподобие Кларка Кента и Брюса Уэйна.

Фильм станет дебютом в полнометражном кино для Отто Батхёрста, режиссёра сериалов «Чёрное зеркало», «Острые козырьки» и «Истерия». Верного товарища Робина, Маленького Джона, играет актёр, певец и комик Джейми Фокс («Рэй»). В роли главного противника лесных братьев, шерифа Ноттингемского, мы увидим Бена Мендельсона («Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»). А деву Мэриан, возлюбленную Робина Гуда, сыграла Ив Хьюсон («Больница Никербокер»), дочь вокалиста группы U2 Боно.

Российская премьера боевика «Робин Гуд: Начало» состоится 21 ноября 2018 года.