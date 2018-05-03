Всероссийский фестиваль «Виват кино России!» бесплатно покажет петербуржцам 137 фильмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. / ТАСС /. Всероссийский фестиваль «Виват кино России!» в 26-й раз соберет в Петербурге звезд отечественного кино разных поколений и бесплатно предложит зрителям 137 фильмов — от премьер нынешнего года до классики. Программе конофестиваля, который пройдет 12-16 мая, была посвящена в четверг пресс-конференция в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Все показы бесплатны только для зрителей, а расходы берет на себя фестиваль, которому помогают городские власти и друзья этого кинопраздника", — сказала председатель отборочной комиссии кинокритик Ирина Павлова . Она сообщила, что для конкурсной программы отобрали восемь фильмов, представляющих как зрительское, так и авторское кино. Жюри возглавит режиссер Антон Мегердичев , чья лента «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в российском прокате за всю его историю.

В программу вошел киномарафон «Экран памяти. Звезды на гаснут», а также 18 специальных программ, посвященных юбилеям выдающихся мастеров кино. Специальная программа спортивных фильмов «В спорте — жить ярко, побеждать честно!» посвящена проведению в России чемпионата мира по футболу. Подготовка к этому крупнейшему футбольному событию года отчасти изменила сценарий открытия кинофестиваля, который традиционно начинался с праздника на Дворцовой. С этой главной площади города, настроенной на спортивную волну, церемония переместится на площадь перед Большим концертным залом «Октябрьский». Затем уже в самом зале пройдет звездный вечер, программа которого, богатая сюрпризами, всегда держится в тайне от прессы.

Будущий участник фестиваля народный артист России Валерий Баринов , подключившись к встрече по видеомосту из Москвы, предстал перед журналистами в соломенной шляпе. «Я надел шляпу для того, чтобы снять ее перед организаторами фестиваля: спасибо, что этот фестиваль есть!», — сказал актер, не пропустивший за четверть века ни одного «Вивата». Как и многие его столичные коллеги, он высоко ценит особую дружескую атмосферу этого праздника, возможность встретиться с давними друзьями и зрителями, а также то, что фестиваль бережно относится к каждой дате в истории отечественного кино.

Одна из особенностей петербургского кинопраздника — участие в нем многотысячного зрительского жюри. Вот уже 14 лет здесь проводится конкурс телесериалов, где победителей называют по итогам «народного рейтинга». Так определят лучший из трех десятков телесериалов минувшего и нынешнего годов, назовут исполнителей мужской и женской ролей, набравших наибольшее количество откликов.

Фильмы будут демонстрировать в семи кинотеатрах города. Церемония награждения лауреатов пройдет 16 мая в Молодежном театре на Фонтанке, где затем состоится специальное событие — показ картины Алексея Германа-младшего «Довлатов».