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Минкульт решает вопрос о переносе дат показа «Распрекрасного принца»
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Минкульт решает вопрос о переносе дат показа «Распрекрасного принца» 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Дату проката американского анимационного фильма «Распрекрасный принц» могут перенести по причине того, что в тот же период с 24 мая по 28 июня на большие экраны выйдет российский мультфильм «Садко». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо Министерства культуры РФ.
Соответствующий документ был направлен на имя генерального директора «Вольгафильм» Сергея Спиридонова. Также в тексте сообщения уточняется, что переговоры следует провести с кинокомпанией «СТВ», планирующее премьеру мультфильма «Садко» на 24 мая.
Возможная ближайшая дата начала показа фильмов на территории Российской Федерации — 28 июня 2018 года
— сообщение.
В ведомстве отметили, что в течение 15 дней ожидают решения о новых датах начала показа фильмов «Садко» и «Распрекрасный принц».
В Китае под запретом оказался британский мультфильм «Свинка Пеппа» ‐ пользователи соцсетей обратили внимание на то, что популярная онлайн‐платформа Douyin удалила его со своего сайта. Таким образом, детские видеоролики про смешную свинку оказались в одном положении с порнографией, трансгендерами и оружием.
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