Ещё
Мультфильм «Распрекрасный принц» могут перенести из-за «Садко»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мультфильм «Распрекрасный принц» могут перенести из-за «Садко» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Кинопрокатчику «Вольгафильм» опять не везет. Минкультуры России обязало согласовать дату выхода мультфильма «Распрекрасный принц». Дело в том, что 24 мая на экраны выходит российский мультфильм «Садко».
«Вольгафильм» должны переговорить о сроках выхода с компанией СТВ (прокатчик «Садко») в течение 15 рабочих дней. Предполагаемая новая дата релиза «Распрекрасного принца» — 28 июня 2018 года.
Прошлый раз «Вольгафильм» пришлось дважды переносить детский фильм «Приключения Паддингтона 2», его сначала передвинули, а потом — вернули на прежние даты. Пока неизвестно, что мы увидим раньше — наш мультик про былинного героя или американскую сказку про неотразимого принца, за которого хотят выйти все принцессы на свете.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Кстати, в прошлый раз от переноса «Паддингтона» родители были в бешенстве
Tlum.ru: последние новости
В Paramount делают новый фильм про Губку Боба и еще два мультика В Австралии перед детским фильмом детям показали трейлер ужастика «Гурвинек и волшебный музей» выйдет в ноябре
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение