Мультфильм «Распрекрасный принц» могут перенести из-за «Садко»

Кинопрокатчику «Вольгафильм» опять не везет. Минкультуры России обязало согласовать дату выхода мультфильма «Распрекрасный принц». Дело в том, что 24 мая на экраны выходит российский мультфильм «Садко».

«Вольгафильм» должны переговорить о сроках выхода с компанией СТВ (прокатчик «Садко») в течение 15 рабочих дней. Предполагаемая новая дата релиза «Распрекрасного принца» — 28 июня 2018 года.

Прошлый раз «Вольгафильм» пришлось дважды переносить детский фильм «Приключения Паддингтона 2», его сначала передвинули, а потом — вернули на прежние даты. Пока неизвестно, что мы увидим раньше — наш мультик про былинного героя или американскую сказку про неотразимого принца, за которого хотят выйти все принцессы на свете.

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