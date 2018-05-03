В Северном Бутове покажут фильм «Господин оформитель» 

Показ одного из лучших русских мистических фильмов пройдёт в библиотеке №192. Он станет частью проекта «Киноклуб большой Москвы». Сеанс намечен на 16 мая.
Снятый в 1988 году фильм «Господин оформитель» собрал целую плеяду талантов. В съёмках фильма приняли участие сценарист и писатель Юрий Арабов, режиссёр Олег Тепцов, композитор Сергей Курёхин, актёры Виктор Авилов, Михаил Козаков, Анна Демьяненко… Мистическая драма, снятая по рассказу Александра Грина «Серый автомобиль», поднимает вечный вопрос: каково место художника в мире? Также здесь затронута тема ответственности творца за своё творение.
Начало сеанса — в 16.00.