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В Северном Бутове покажут фильм «Господин оформитель»
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В Северном Бутове покажут фильм «Господин оформитель» 

Вестник Бутова 1 час назад
Показ одного из лучших русских мистических фильмов пройдёт в библиотеке №192. Он станет частью проекта «Киноклуб большой Москвы». Сеанс намечен на 16 мая.
Снятый в 1988 году фильм «Господин оформитель» собрал целую плеяду талантов. В съёмках фильма приняли участие сценарист и писатель Юрий Арабов, режиссёр Олег Тепцов, композитор Сергей Курёхин, актёры Виктор Авилов, Михаил Козаков, Анна Демьяненко… Мистическая драма, снятая по рассказу Александра Грина «Серый автомобиль», поднимает вечный вопрос: каково место художника в мире? Также здесь затронута тема ответственности творца за своё творение.
Начало сеанса — в 16.00.
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