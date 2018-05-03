В Северном Бутове покажут фильм «Господин оформитель»

Показ одного из лучших русских мистических фильмов пройдёт в библиотеке №192. Он станет частью проекта «Киноклуб большой Москвы». Сеанс намечен на 16 мая.

Начало сеанса — в 16.00.