Лидия Вележева рассказала, как держать форму в жизни и на сцене

Лидия Вележева: Нет. По крайней мере у меня не было задачи быть внешне похожей на Надежду Сергеевну Надеждину . Я старалась воплотить «нутро» этой неординарной личности. Надеждина — женщина невероятной силы и огромной доброты, личность редкого масштаба, гордость страны и времени. Работа для нее всегда была на первом месте, а за родной коллектив ее сердце болело днями и ночами. «Берёзка» — это культурный символ нашей страны, такой как Красная площадь или Большой театр. Вот уже семь десятков лет она завораживает зрителей диковинным плывущим шагом, создающим впечатление, будто девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается.

Наконец наше телевидение повернулось к народному творчеству. Сериал вызвал интерес к «Берёзке» со стороны молодых. Они идут смотреть и ищут ансамбль на YouTube.

Вы великолепно выглядите, у вас потрясающая фигура…

Лидия Вележева: Когда я приехала в Москву поступать в театральное училище, то была эдакой аппетитной пышкой. Но уже через год студенческой жизни, с занятиями с утра до вечера и бесконечными репетициями, похудела размера на полтора. И с тех пор нахожусь в одном весе — 57 килограммов при росте 170 сантиметров.

А худею обычно во время длительных кинопроектов, которые снимаются по несколько месяцев и связаны с постоянными недосыпами, перелетами, переездами — у меня же параллельно продолжают идти спектакли в Театре имени Вахтангова.

Ваша последняя премьера в театре по Горькому, ее поставили Владимир Иванов и художник-постановщик Максим Обрезков. Его спектакль номинировался на премию Союзного государства в области литературы и искусства…

Лидия Вележева: Владимир Иванов не нуждается в представлении. Профессор Щукинского училища, воспитавший не одно поколение актеров, автор сценических композиций и версий, он достаточно востребован в театре. Поставленные им спектакли десятилетиями сохраняются в репертуаре, собирая аншлаги.

Пример тому — «Дядюшкин сон», «Царская охота», «Мадемуазель Нитуш» и, наконец, «Матренин двор» Солженицына, кстати, единственная премьера в Москве к юбилею писателя.

А худею я обычно во время длительных кинопроектов, которые связаны с постоянными недосыпами, перелетами и переездами…

Владимир Иванов обладает редким на сегодняшний день даром глубокого психологического анализа текста. Для актеров настоящее счастье работать с ним. Назвав свой горьковский спектакль «Люди как люди», режиссер пытается разобраться, что же объединяло людей начала ХХ века.

А как вы вышли на роль Настасьи Филипповны в фильме Владимира Бортко «Идиот» — этой необыкновенной красоты женщины… в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона?

Лидия Вележева: Алексей Петренко сказал, что Бортко ищет актрису на роль Настасьи Филипповны. Было много претендентов. Я сыграла, как учили в институте. Бортко сказал: «Так будете в спектакле играть, а мне надо быстрее».

На 71-м Каннском кинофестивале продюсер и актер Алексей Гуськов , с которым вы 30 лет вместе, представит свой новый фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Лидия Вележева: Фильм снимался в Судаке целый месяц, местные парни занимались подбором актеров для массовых сцен и эпизодов. Кстати, в Судаке первый фильм был снят еще сто лет назад, летом 1917-го!

Эта легкая, забавная комедия повествует о похождениях бывшего актера Александра Христофорова , подрабатывающего в историческом развлекательном парке. Несмотря на шутливую форму, в картине представлен внушительный пласт драматического и философского подтекста — поднимаются темы жизни, смерти, смены поколений и, конечно, любви.

Эта история интересна своей неоднозначностью и провокационностью. Главный герой сталкивается с типичными для человека средних лет проблемами: тут и сложности в общении с сыном, ссоры с бывшей женой, одиночество, болезнь. Но жизнелюбие и чувство юмора сглаживают внутренний драматический конфликт персонажа.

Кого играете вы?