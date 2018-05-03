Минкульт снова расчищает роспись премьер в кино

Теперь ради «Садко» с весьма сомнительным графоном.

Минкультуры направило прокатной компании «Вольгафильм» уведомление, из которого следует, что дистрибьютору предлагается провести переговоры о новой дате премьеры анимационной ленты «Распрекрасный принц» (совместное производство Канады и США). На текущую выбранную дату — 24 мая — также запланирован релиз российского мультфильма «Садко» кинокомпании СТВ. Договариваться прокатчики должны между собой и затем уведомить министерство.

«Садко» — анимационный фильм, произведенный студиями «Сказка» и «Муха» по заказу кинокомпании СТВ Сергея Сельянова . Как и «Распрекрасный принц», этот мультфильм рассчитан на детей старше 6 лет.

А теперь просто посмотрите трейлер «Садко» и насладитесь графикой 10-летней (или даже старше?) давности. Вроде и незначительный повод, но как-то бомбит…

Трейлер «Садко»