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Минкультуры предложило согласовать дату выхода «Распрекрасного принца»
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Минкультуры предложило согласовать дату выхода «Распрекрасного принца» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минкультуры РФ не предлагает кинопрокатной компании «Вольга» переносить дату проката американского мультфильма «Распрекрасный принц» в связи выходом российского анимационного фильма «Садко», а согласовать даты выхода картин с компанией «СТВ», чтобы они не совпадали, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее, согласно письму, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, Минкультуры предложило кинопрокатной компании Вольга перенести дату проката анимационного фильма «Распрекрасный принц» с 24 мая на 28 июня из-за выхода в конце мая российского мультфильма «Садко» компании «СТВ».
"В связи с многочисленными запросами сообщаем, что Минкультуры России не предлагало перенести релиз фильма «Распрекрасный принц». Ведомство уведомило компанию «Вольгафильм» о необходимости проведения переговоров с компанией «СТВ» (которая планирует премьеру анимационного фильма «Садко» также на 24 мая) о согласовании очередности выхода фильмов в прокат на территории РФ", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что письмо действительно было направлено на имя генерального директора «Вольгафильм» Сергея Спиридонова. О принятом решении относительно новых планируемых дат релизов «Садко» и «Распрекрасного принца» Минкультуры, в соответствии с действующим законодательством, должно быть уведомлено в течение 15 рабочих дней.
"При этом необходимо отметить, что изначально компанией «Вольгафильм» в качестве даты релиза картины «Распрекрасный принц» было указано 10 мая 2018 года. Эта дата была скорректирована во время подачи документов на получение прокатного удостоверения (18 апреля 2018 года)", — уточнили в пресс-службе.
На данный момент ответа от компании «Вольга» в ведомстве не получили, добавили в Минкультуры.
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