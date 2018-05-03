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Что покажет Союзное государство на кинофестивале в Каннах
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Что покажет Союзное государство на кинофестивале в Каннах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В конкурсе «Особый взгляд» участвует «Донбасс» Сергея Лозницы, уроженца Барановичей. К слову, его фильм «В тумане» по повести белорусского классика Василя Быкова был представлен в конкурсе 65-го Каннского кинофестиваля и удостоен специального приза.
В Российском павильоне будет показана лента «Непрощенный». Она рассказывает реальную историю осетинского архитектора Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе семью. Представлять фильм приедет Дмитрий Нагиев, который сыграл в нем главную роль.
"Союзмультфильм" презентует 5 мультфильмов, в том числе полуторачасовую «Гофманиану» по рисункам Михаила Шемякина. Здесь же пройдет презентация первого молодежного сериала для мобильных телефонов «1968.digital», который планирует снимать на «Беларусьфильме» Тимур Бекмамбетов.
Игорь Угольников, презентовавший в Каннах в свое время «Брестскую крепость» — первый кинематографический проект Союзного государства, — представит «Ильинский рубеж», фильм о подольских курсантах, погибших на войне. Здесь же представят «Альманах» короткометражек выпускников ВГИКа, куда вошли работы молодых белорусских режиссеров. Белорусскую делегацию на фестивале возглавит директор программ Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов.
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