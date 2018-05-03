Фильм «Учитель пения» покажут в «Искре» на Костякова

Детский художественный фильм «Учитель пения» покажут 5 мая в кинотеатре «Искра» на улице Костякова. Об этом рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова

— Картина снята в 1972 году режиссером Наумом Берманом на киностудии «Ленфильм» по сценарию Эмиля Брагинского . Показ состоится в рамках программы «Москино — детям», — сообщила Овсянникова.

Начало сеанса в 12.00. Вход свободный без возрастных ограничений. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)