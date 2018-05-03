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Фильм «Учитель пения» покажут в «Искре» на Костякова
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Фильм «Учитель пения» покажут в «Искре» на Костякова 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Детский художественный фильм «Учитель пения» покажут 5 мая в кинотеатре «Искра» на улице Костякова. Об этом рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
— Картина снята в 1972 году режиссером Наумом Берманом на киностудии «Ленфильм» по сценарию Эмиля Брагинского. Показ состоится в рамках программы «Москино — детям», — сообщила Овсянникова.
Начало сеанса в 12.00. Вход свободный без возрастных ограничений. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)
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