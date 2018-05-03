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В «Юности» покажут чешский фильм с русскими субтитрами
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В «Юности» покажут чешский фильм с русскими субтитрами 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Дебютный фильма чешского кинорежиссера Веры Хитиловой «О чем-то ином» (1963) покажут 6 мая в кинотеатре «Юность района Щукино. Картина будет сопровождаться русскими субтитрами.
— Бесплатный показ состоится в рамках программы „Фем фильм“ при поддержке Чешского культурного центра в Москве, — отметили организаторы показа.
Домохозяйка Вера борется с бытом, непослушным сыном и вечно уставшим мужем, а олимпийская чемпионка, гимнастка Ева Босакова в роли самой себя бросает вызов собственным физическим возможностям, тренерам и спортивным снарядам. Однако общего у Евы и Веры больше, чем кажется на первый взгляд.
Начало сеанса — 17.00. Вход на показ свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте сети „Москино“ или по телефону: +7 (495) 951-94-20. (ск)
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