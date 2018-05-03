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В Ярославской области проходит региональный киномарафон «Наша Победа!»
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В Ярославской области проходит региональный киномарафон «Наша Победа!» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Цель — сохранение памяти о Великой Отечественной войне, мужестве и героизме советских солдат, о цене Победы.
Акция проводится Концертно-зрелищным центром с 2015 года и включает в себя выездные мероприятия в школах и учреждениях культуры. В рамках кинопоказов демонстрируются фильмы, посвященные военной тематике.
Перед началом просмотров проходят встречи с ветеранами, руководителями органов власти и общественных организаций. В этом году на площадках 10 муниципальных районов области для учащихся будут показаны фильмы «Сражение на последнем рубеже», «Цена кадра», «Победа под Сталинградом», «Дети войны».
— Важно, чтобы современная молодежь смогла бережно сохранить и передать память о подвиге народа, о Великой Победе новым поколениям, — подчеркнула директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. — И такие проекты, как киномарафон «Наша Победа!», должны в этом помочь.
Кинопоказы уже состоялись в Угличском, Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Некрасовском, Тутаевском, Большесельском районах. Фильмы «Сражение на последнем рубеже» и «Цена кадра» посмотрели более 800 школьников.
Киномарафон «Наша Победа!» продлится до 15 мая.
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