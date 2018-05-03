Тест: На какую актрису Голливуда ты похожа?

В большинстве регионов России окончательно наступила весна. И раз уж теперь она приходит позже календарного срока, отметить Женский день можно и в мае. У зрительниц телеканала «МИР» будет такая возможность: 12 мая в эфире покажут сразу несколько художественных кинокартин о женщинах.

«Дамы приглашают кавалеров», «Берегите мужчин», «Женщины в игре без правил», «Берегите женщин» — эти и другие фильмы о женщинах смотрите 12 мая на телеканале «МИР».

А пока мы предлагаем вам временно перенестись в сердце американской киноиндустрии и представить себя на месте звезд Голливуда.