Дэдпул снялся в клипе Селин Дион 

Песня Ashes в исполнении Селин Дион вошла в саундтрек боевика «Дэдпул 2». И снятый на неё клип, разумеется, не мог обойтись без участия болтливого наёмника.
Дэдпул появляется в клипе не только в кадрах из будущего фильма. Он (или, скорее, танцор в его костюме) сопровождает сценическое выступление Селин эффектной подтанцовкой. Но затем уже настоящий Райан Рейнольдс в образе своего знаменитого героя разносит в пух и прах выступление певицы, заявляя, что ему тут не нужен очередной «Титаник». Попутно выясняется, что сама Дион путает Дэдпула с Человеком-пауком.
Помимо Селин Дион, в фильме мы услышим песни Питера Гэбриела, A-Ha, Шер, Долли Партон, Алишии Мортон, Пэт Бенатар, мелодии Тайлера Бэйтса («Стражи галактики») и Скриллекса. В продажу саундтрек «Дэдпула 2» поступит 18 мая. А премьера последнего из сольных фильмов о Дэдпуле состоится 17 мая.