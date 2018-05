Харви Вайнштейн хотел, чтобы «Властелина колец» снимал Квентин Тарантино 

В новой книге британского сценариста Йэна Нейтана «Всё, что вы можете представить: Питер Джексон и создание Средиземья» (Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth) раскрывается несколько любопытных фактов. Продюсер Харви Вайнштейн собирался заменить Джексона на Квентина Тарантино , если тот не сократит экранизацию до одной картины длительностью два часа. Вайнштейн был уверен, что Джексон впустую потратил 12 миллионов долларов на разработку сценария двух картин. Харви был непреклонен: «Ты либо соглашаешься, либо нет. Если нет, то уходи. Я уже готов посадить Квентина в режиссёрское кресло».